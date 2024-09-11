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Бусыгин Степан Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусыгина (Дерябина) Александра Александровна

Рождение ребёнка
28.04.1963

Дочь: Сахарова (Бусыгина) Марина Степановна

Мать ребёнка: Бусыгина (Дерябина) Александра Александровна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
12.12.1994
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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