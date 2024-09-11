Бусыгин Степан Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1963
Дочь: Сахарова (Бусыгина) Марина Степановна
Мать ребёнка: Бусыгина (Дерябина) Александра Александровна
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
12.12.1994
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область