Иванютина Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Головко Мария Егоровна
Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Иванютин Владимир Егорович
Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович
Рождение ребёнка
1960
Сын: Иванютин Евгений Егорович
Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лучки, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно