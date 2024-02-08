Иванютина Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванютина Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Сын: Иванютин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Головко Мария Егоровна

Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Иванютин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Иванютин Евгений Егорович

Отец ребёнка: Иванютин Егор Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванютин Егор Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Лучки, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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