Елизарова (Лыкова) Гликерия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.02.1844
Сын: Елизаров Федор Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Климентьевна
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Елизаров Гордей Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Елизаров Дмитрий Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1856
Сын: Елизаров Александр Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1858
Сын: Елизаров Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1860
Сын: Елизаров Самсон Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
12.05.1863
Сын: Елизаров Дмитрий Климентьевич
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1866
Дочь: Мария Климентьевна
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1867
Дочь: Солдатенко Василиса Климентьевна
Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно