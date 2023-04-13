Елизарова (Лыкова) Гликерия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Лыкова) Гликерия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1844

Сын: Елизаров Федор Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Климентьевна

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Елизаров Гордей Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Елизаров Дмитрий Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1856

Сын: Елизаров Александр Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1858

Сын: Елизаров Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
27.06.1860

Сын: Елизаров Самсон Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1863

Сын: Елизаров Дмитрий Климентьевич

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1866

Дочь: Мария Климентьевна

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1867

Дочь: Солдатенко Василиса Климентьевна

Отец ребёнка: Елизаров Климентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Климентий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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