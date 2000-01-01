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Рагинперт
Рагинперт
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
662
Дата смерти
701
Пол
Мужской
Отец
Годеперт
645 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Ариперт 2
680 г.р.
Гумперт
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
662
Отец:
Годеперт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
680
Сын:
Ариперт 2
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Гумперт
Мать ребёнка: не указана
Смерть
701
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