Рагинперт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагинперт

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

662

Дата смерти

701

Пол

Мужской

Отец

645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
662

Отец: Годеперт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
680

Сын: Ариперт 2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гумперт

Мать ребёнка: не указана

Смерть
701
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