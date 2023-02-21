Годеперт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годеперт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

645

Дата смерти

662

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
645

Отец: Ариперт 1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
662

Сын: Рагинперт

Мать ребёнка: не указана

Смерть
662
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