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Годеперт
Годеперт
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
645
Дата смерти
662
Пол
Мужской
Отец
Ариперт 1
Мать
Не указана
Дети
Рагинперт
662 г.р.
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
645
Отец:
Ариперт 1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
662
Сын:
Рагинперт
Мать ребёнка: не указана
Смерть
662
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