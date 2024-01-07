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Гейдо Тимофей Антонович

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Место рождения

Харьков

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Гейдо Антон

Мать: Гейдо Агриппина

Харьков
Бракосочетание
Около 1921

Жена: Гейдо Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1922

Дочь: Суховеева Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна

по док-там 1921г.р.
Рождение ребёнка
14.04.1925

Сын: Гейдо Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1925

Дочь: Долгушина Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
23.11.1929

Дочь: Видякина Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1932

Дочь: Петрова Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна

Смерть
1941
весной, перед пасхой (примерно за неделю)
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