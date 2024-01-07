Гейдо Тимофей Антонович
Место рожденияХарьков
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Гейдо Антон
Мать: Гейдо Агриппина
Харьков
Бракосочетание
Около 1921
Жена: Гейдо Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1922
Дочь: Суховеева Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна
по док-там 1921г.р.
Рождение ребёнка
14.04.1925
Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1925
Дочь: Долгушина Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1929
Дочь: Видякина Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1932
Дочь: Петрова Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Гейдо Варвара Васильевна
Смерть
1941
весной, перед пасхой (примерно за неделю)