Суховеева (Гейдо) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суховеева (Гейдо) Клавдия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1922

Дата смерти

06.09.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922

Отец: Гейдо Тимофей Антонович

Мать: Гейдо Варвара Васильевна

по док-там 1921г.р.
Рождение ребёнка
07.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховеев Константин Васильевич

Новосибирск
Бракосочетание
1946

Муж: Суховеев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1948

Сын: Суховеев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Суховеев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховеев Константин Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суховеев Константин Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.2007
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