Суховеева (Гейдо) Клавдия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1922
Дата смерти06.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1922
Отец: Гейдо Тимофей Антонович
Мать: Гейдо Варвара Васильевна
по док-там 1921г.р.
Рождение ребёнка
07.06.1945
Новосибирск
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
22.03.1948
Сын: Суховеев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Суховеев Константин Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1949
Рождение ребёнка
24.01.1956
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.09.2007