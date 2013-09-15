Туманова (Сандина) Галина (Агафья Софроновна) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова (Сандина) Галина (Агафья Софроновна) Федоровна

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Место рождения

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

26.06.1927

Дата смерти

15.09.2013

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1927

Отец: Сандин Софрон Павлович

Мать: Сандина Александра Агеевна

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
08.10.1963

Муж: Туманов Олег Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Олег Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Олег Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.09.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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