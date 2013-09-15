Туманова (Сандина) Галина (Агафья Софроновна) Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1927
Дата смерти15.09.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1927
Отец: Сандин Софрон Павлович
Бракосочетание
08.10.1963
Рождение ребёнка
26.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Олег Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Олег Алексеевич
Смерть
15.09.2013