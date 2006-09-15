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Туманов Олег Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.04.1932

Дата смерти

15.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1932

Отец: Туманов Алексей Степанович

Мать: Туманова Александра Никитична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туманова Галина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туманова Галина Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.09.2006
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Инсульт