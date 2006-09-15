Туманов Олег Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.04.1932
Дата смерти15.09.2006
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1932
Рождение ребёнка
26.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туманова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
18.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туманова Галина Федоровна
Смерть
15.09.2006
Причина смерти: Инсульт