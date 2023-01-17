Козонков Евстафий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козонков Яков Тихонович
Рождение ребёнка
21.02.1888
Дочь: Прибыткова Фатинья Евстафьевна
Мать ребёнка: Козонкова Марья Ивановна
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Крещение 26.02.1888, восприемник Голоухова Ираида Степановна.
Смерть
Неизвестно