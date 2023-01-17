Козонков Евстафий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозонков Евстафий Яковлевич

Козонков Евстафий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козонков Яков Тихонович

Мать: Козонкова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
21.02.1888

Дочь: Прибыткова Фатинья Евстафьевна

Мать ребёнка: Козонкова Марья Ивановна

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Крещение 26.02.1888, восприемник Голоухова Ираида Степановна.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close