Козонков Яков Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти14.12.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козонков Евстафий Яковлевич
Мать ребёнка: Козонкова Дарья Федоровна
Смерть
14.12.1889 ст.
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости; Погребен 16.12.1889