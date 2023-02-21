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Козонков Яков Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

14.12.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Козонков Тихон Иванович

Мать: Козонкова Соломания Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козонкова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козонков Евстафий Яковлевич

Мать ребёнка: Козонкова Дарья Федоровна

Смерть
14.12.1889 ст.
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от старости; Погребен 16.12.1889
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