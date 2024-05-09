Максимова (Наволокова) Наталья Сергевна 26.06.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова (Наволокова) Наталья Сергевна

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Место рождения

Красноярский край, г.Норильск

Дата рождения

26.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1982

Отец: Наволоков Сергей Григорьевич

Мать: Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна

Красноярский край, г.Норильск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Николай Владимирович

Рождение ребёнка
27.05.2010

Дочь: Максимова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Максимов Николай Владимирович

Белгородская обл., г. Белгород
Рождение ребёнка
04.09.2014

Сын: Максимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Максимов Николай Владимирович

Белгородская обл., г. Белгород

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