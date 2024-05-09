Максимова (Наволокова) Наталья Сергевна
Место рожденияКрасноярский край, г.Норильск
Дата рождения26.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1982
Красноярский край, г.Норильск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.2010
Дочь: Максимова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Максимов Николай Владимирович
Белгородская обл., г. Белгород
Рождение ребёнка
04.09.2014
Сын: Максимов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Максимов Николай Владимирович
Белгородская обл., г. Белгород