Чернышев Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.04.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1915 ст.
Военная служба
С 31.08.1937 по 02.08.1957
Подполковник медицинской службы. 2 дивизион вспомогательных судов 5 отряд кораблей ВМФ; 35 оадн Хасан-сектор БО.
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Японией".
Бракосочетание
Около 1951
Жена: Чернышева Мария Алфеевна
Рождение ребёнка
15.08.1952
Дочь: Чернышева Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Чернышева Мария Алфеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно