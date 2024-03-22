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Чернышев Анатолий Михайлович

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Место рождения

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.04.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
С 31.08.1937 по 02.08.1957
Подполковник медицинской службы. 2 дивизион вспомогательных судов 5 отряд кораблей ВМФ; 35 оадн Хасан-сектор БО.
Военная награда
1945
Медаль "За победу над Японией".
Бракосочетание
Около 1951

Жена: Чернышева Мария Алфеевна

Рождение ребёнка
15.08.1952

Дочь: Чернышева Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Чернышева Мария Алфеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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