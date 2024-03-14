Рудоменко Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти16.10.1885 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1881 ст.
Сын: Рудоменко Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Рудоменко Анастасия Елисеевна Или Кирилловна
Рождение ребёнка
21.11.1884 ст.
Сын: Рудоменко Александр Андреевич
Мать ребёнка: Рудоменко Анастасия Елисеевна Или Кирилловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1885 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
18.10.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR72?i=700&cc=3511744&cat=1008700 на отведенном кладбище