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Рудоменко Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

16.10.1885 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1881 ст.

Сын: Рудоменко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Рудоменко Анастасия Елисеевна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1884 ст.

Сын: Рудоменко Александр Андреевич

Мать ребёнка: Рудоменко Анастасия Елисеевна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-Z?i=346&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудоменко Анастасия Елисеевна Или Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
16.10.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
18.10.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR72?i=700&cc=3511744&cat=1008700 на отведенном кладбище
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