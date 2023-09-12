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(Карпухина) Наталья
(Карпухина) Наталья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карпухин Михаил
1804 г.р.
Мать
Марфа
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Карпухин Михаил
Мать:
Марфа
Смерть
Неизвестно
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