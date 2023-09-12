(Карпухина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карпухина) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Карпухин Михаил

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно
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