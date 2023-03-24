Казанцев Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казанцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Георгий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно