Трошкова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Трошкова Пелагея Савельевна
Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович
починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Трошкова Парасковья Савельевна
Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович
починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Трошкова Настасья Савельевна
Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович
починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Трошков Михайло Савельевич
Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович
починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович
починок Исаева
Смерть
До 1822