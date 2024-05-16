Трошкова Евдокия Григорьевна Около 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трошкова Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1822

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трошков Савелий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Трошкова Пелагея Савельевна

Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович

починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Трошкова Парасковья Савельевна

Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович

починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Трошкова Настасья Савельевна

Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович

починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Трошков Михайло Савельевич

Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович

починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Трошков Илья Савельевич

Отец ребёнка: Трошков Савелий Федорович

починок Исаева
Смерть
До 1822

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