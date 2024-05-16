Трошков Михайло Савельевич
Место рожденияпочинок Исаева
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
починок Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трошкова Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
21.02.1809
Сын: Трошков Евстафий Михайлович
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
19.04.1812
Дочь: Трошкова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
починок Исаева
Рождение ребёнка
13.05.1814
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Трошков Артемий Михайлович
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Трошкова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Трошкова Маремьяна Михайловна
Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1844