Трошков Михайло Савельевич Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрошков Михайло Савельевич

Трошков Михайло Савельевич

Место рождения

починок Исаева

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Трошков Савелий Федорович

Мать: Трошкова Евдокия Григорьевна

починок Исаева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошкова Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Трошков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
21.02.1809

Сын: Трошков Евстафий Михайлович

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Трошков Потап Михайлович

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
19.04.1812

Дочь: Трошкова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

починок Исаева
Рождение ребёнка
13.05.1814

Сын: Трошков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

починок Исаева
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Трошков Артемий Михайлович

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Трошкова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Трошкова Маремьяна Михайловна

Мать ребёнка: Трошкова Дарья Мироновна

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1844

Мы используем куки для улучшения работы сайта.