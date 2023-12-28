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Иорданский Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1867

Отец: Иорданский Дмитрий Петрович

Мать: Иорданская (Аврова) Мария Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иорданская Капитолина

Рождение ребёнка
18.06.1891

Дочь: (Иорданская) Ольга

Мать ребёнка: Иорданская Капитолина

Рождение ребёнка
21.11.1900

Сын: Иорданский Михаил

Мать ребёнка: Иорданская Капитолина

Рождение ребёнка
16.12.1902

Сын: Иорданский Александр

Мать ребёнка: Иорданская Капитолина

Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Иорданский Рафаил

Мать ребёнка: Иорданская Капитолина

Смерть
Неизвестно

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