Иорданский Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1867
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иорданская Капитолина
Рождение ребёнка
18.06.1891
Дочь: (Иорданская) Ольга
Мать ребёнка: Иорданская Капитолина
Рождение ребёнка
21.11.1900
Сын: Иорданский Михаил
Мать ребёнка: Иорданская Капитолина
Рождение ребёнка
16.12.1902
Сын: Иорданский Александр
Мать ребёнка: Иорданская Капитолина
Рождение ребёнка
15.06.1912
Сын: Иорданский Рафаил
Мать ребёнка: Иорданская Капитолина
Смерть
Неизвестно