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Иорданская Капитолина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иорданский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.06.1891

Дочь: (Иорданская) Ольга

Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.11.1900

Сын: Иорданский Михаил

Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.12.1902

Сын: Иорданский Александр

Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.06.1912

Сын: Иорданский Рафаил

Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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