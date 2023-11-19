Иорданская Капитолина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1891
Дочь: (Иорданская) Ольга
Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1900
Сын: Иорданский Михаил
Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.12.1902
Сын: Иорданский Александр
Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.06.1912
Сын: Иорданский Рафаил
Отец ребёнка: Иорданский Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно