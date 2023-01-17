Костыря (Мельникова) Екатерина Сергевна
Место рождения
Дата рождения28.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1988
Бракосочетание
Между 2004 и 2013
Рождение ребёнка
12.11.2013
Отец ребёнка: Костыря Денис Анатольевич
Место жительства
С 2013
Рождение ребёнка
22.07.2020
Отец ребёнка: Костыря Денис Анатольевич