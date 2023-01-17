Костыря (Мельникова) Екатерина Сергевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костыря (Мельникова) Екатерина Сергевна

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Место рождения

Александрия, Кіровоградська область

Дата рождения

28.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Александрия, Кіровоградська область
Место жительства
С 1988
Александрия, Кіровоградська область
Бракосочетание
Между 2004 и 2013

Муж: Костыря Денис Анатольевич

Рождение ребёнка
12.11.2013

Сын: Костыря Макар Денисович

Отец ребёнка: Костыря Денис Анатольевич

Место жительства
С 2013
Рождение ребёнка
22.07.2020

Сын: Костыря Родион Денисович

Отец ребёнка: Костыря Денис Анатольевич

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