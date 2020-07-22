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Костыря Родион Денисович
Костыря Родион Денисович
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Место рождения
Мелитополь
Дата рождения
22.07.2020
Пол
Мужской
Отец
Костыря Денис Анатольевич
1987 г.р.
Мать
Костыря (Мельникова) Екатерина Сергевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2020
Отец:
Костыря Денис Анатольевич
Мать:
Костыря Екатерина Сергевна
Мелитополь
Место жительства
С 2020
Мелитополь
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