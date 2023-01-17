Лемаева Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1904
Дата смерти24.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1930
Дочь: Карягина - Самылина Елизавета (Надежда) Николаевна
Отец ребёнка: Самылин Николай Андреевич
Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.04.1974