Лемаева Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемаева Вера Михайловна

Лемаева Вера Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1904

Дата смерти

24.04.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1930

Дочь: Карягина - Самылина Елизавета (Надежда) Николаевна

Отец ребёнка: Самылин Николай Андреевич

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.04.1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close