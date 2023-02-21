Самылин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1930

Дочь: Карягина - Самылина Елизавета (Надежда) Николаевна

Мать ребёнка: Лемаева Вера Михайловна

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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