Самылин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1930
Дочь: Карягина - Самылина Елизавета (Надежда) Николаевна
Мать ребёнка: Лемаева Вера Михайловна
Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно