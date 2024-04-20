Мещерская (Голынская) Михалина
женский, родилась Около 1860, Мстиславльский уезд Могилевская губерния
умерла Неизвестно
МатьГолынская (Броэль-Плятер) Эвелина Ева1835 г.р.
ОтецГолынский Валериан Михайлович1820 г.р.
Супруги
Мещерский СергейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мещерский Сергей
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Смерть
Неизвестно