Мещерская (Голынская) Михалина Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio

Мещерская (Голынская) Михалина

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1860, Мстиславльский уезд Могилевская губерния

умерла Неизвестно

Мать
Голынская (Броэль-Плятер) Эвелина Ева1835 г.р.
Отец
Голынский Валериан Михайлович1820 г.р.
Супруги
Мещерский СергейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Голынский Валериан Михайлович

Мать: Голынская (Броэль-Плятер) Эвелина Ева

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещерский Сергей

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Смерть
Неизвестно

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