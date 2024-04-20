Голынская (Броэль-Плятер) Эвелина Ева
женский, родилась 1835
умерла 17.06.1899, Варшава, Rzeczpospolita Polska
Супруги
Голынский Валериан Михайлович1820 г.р.
Дети
Голынский Ксаверий1856 г.р.
Голынская ЕлизаветаОколо 1860 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1852
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Рождение ребёнка
1856
Сын: Голынский Ксаверий
Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович
Хелм, Люблинская губерния, Царство Польское
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина
Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мещерская (Голынская) Михалина
Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Голынская Елизавета
Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Голынский Михаил
Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович
Мстиславльский уезд Могилевская губерния
Смерть
17.06.1899
Варшава, Rzeczpospolita Polska