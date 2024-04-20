Голынская (Броэль-Плятер) Эвелина Ева 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Голынская (Броэль-Плятер) Эвелина Ева

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1835

умерла 17.06.1899, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Супруги
Голынский Валериан Михайлович1820 г.р.
Дети
Голынский Ксаверий1856 г.р.
Голынская ЕлизаветаОколо 1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1852

Муж: Голынский Валериан Михайлович

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Рождение ребёнка
1856

Сын: Голынский Ксаверий

Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович

Хелм, Люблинская губерния, Царство Польское

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Биспинг Фон Галлен (Голынская) Хелена Александра Эвелина

Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мещерская (Голынская) Михалина

Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Голынская Елизавета

Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Голынский Михаил

Отец ребёнка: Голынский Валериан Михайлович

Мстиславльский уезд Могилевская губерния

Смерть
17.06.1899
Варшава, Rzeczpospolita Polska

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