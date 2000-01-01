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Дёмина Анна Александровна
Дёмина Анна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.02.1989
Пол
Женский
Отец
Демин Александр Петрович
1957 г.р.
Мать
Дёмина (Чужикова) Рафина Тимербаевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1989
Отец:
Демин Александр Петрович
Мать:
Дёмина Рафина Тимербаевна
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