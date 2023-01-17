Дёмина (Чужикова) Рафина Тимербаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина (Чужикова) Рафина Тимербаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1960

Отец: Чужиков Тимербай Чужикович

Мать: Чужикова Зифа

Рождение ребёнка
19.02.1980

Дочь: Кочергина Оксана Александровна

Отец ребёнка: Демин Александр Петрович

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1982

Дочь: Дёмина Алёна Александровна

Отец ребёнка: Демин Александр Петрович

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1989

Дочь: Дёмина Анна Александровна

Отец ребёнка: Демин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Александр Петрович

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