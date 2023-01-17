Дёмина (Чужикова) Рафина Тимербаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1960
Отец: Чужиков Тимербай Чужикович
Мать: Чужикова Зифа
Рождение ребёнка
19.02.1980
Дочь: Кочергина Оксана Александровна
Отец ребёнка: Демин Александр Петрович
Рождение ребёнка
17.09.1982
Дочь: Дёмина Алёна Александровна
Отец ребёнка: Демин Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.02.1989
Дочь: Дёмина Анна Александровна
Отец ребёнка: Демин Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно