Арсеньева (Черевкова) Анна Фёдоровна
женский, родилась 1886
умерла 18.01.1921, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Супруги
Арсеньев Николай Николаевич13.11.1879 г.р.
Дети
Арсеньев Николай Николаевич10.04.1910 г.р.
Арсеньев Алексей НиколаевичОколо 1910 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1910
Сын: Арсеньев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Арсеньев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.11.1912
Дочь: Арсеньева Ариадна Николаевна
Отец ребёнка: Арсеньев Николай Николаевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
18.01.1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область