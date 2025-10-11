Арсеньева (Черевкова) Анна Фёдоровна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Арсеньева (Черевкова) Анна Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1886

умерла 18.01.1921, Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Супруги
Арсеньев Николай Николаевич13.11.1879 г.р.
Дети
Арсеньев Николай Николаевич10.04.1910 г.р.
Арсеньев Алексей НиколаевичОколо 1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсеньев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Арсеньев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Арсеньев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.11.1912

Дочь: Арсеньева Ариадна Николаевна

Отец ребёнка: Арсеньев Николай Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Смерть
18.01.1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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