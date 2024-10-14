Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1848

умерла Неизвестно

Отец
Волков Иван Васильевич1814 г.р.
Мать
Волкова Афанасия Ивановна1826 г.р.
Супруги
Абрамов Иван АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Абрамов Василий Иванович10.04.1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Волков Иван Васильевич

Мать: Волкова Афанасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.04.1870

Сын: Абрамов Василий Иванович

Отец ребёнка: Абрамов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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