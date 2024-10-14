Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна
женский, родилась 1848
умерла Неизвестно
ОтецВолков Иван Васильевич1814 г.р.
МатьВолкова Афанасия Ивановна1826 г.р.
Супруги
Абрамов Иван АлексеевичНеизвестно г.р.
Дети
Абрамов Василий Иванович10.04.1870 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Волков Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1870
Отец ребёнка: Абрамов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно