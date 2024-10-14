Волков Иван Васильевич
мужской, родился 1814
умер 08.02.1866
Супруги
Волкова Афанасия Ивановна1826 г.р.
Дети
Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна1848 г.р.
Черкасова (Волкова) Варвара ИвановнаОколо 1850 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Черкасова (Волкова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1854
Сын: Волков Яков Иванович
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Волкова) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.08.1863
Сын: Волков Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна
Смерть
08.02.1866