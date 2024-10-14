Волков Иван Васильевич 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Иван Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1814

умер 08.02.1866

Супруги
Волкова Афанасия Ивановна1826 г.р.
Дети
Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна1848 г.р.
Черкасова (Волкова) Варвара ИвановнаОколо 1850 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Абрамова (Волкова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Черкасова (Волкова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1854

Сын: Волков Яков Иванович

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Волкова) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1863

Сын: Волков Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Афанасия Ивановна

Смерть
08.02.1866

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