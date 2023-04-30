Сергеева (Мишурина) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Мишурина) Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мишурин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилина Оксана Павловна

Отец ребёнка: Сергеев Павел Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Сергеев Павел Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Павел Степанович

Смерть
Неизвестно
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