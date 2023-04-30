Сергеева (Мишурина) Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мишурин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилина Оксана Павловна
Отец ребёнка: Сергеев Павел Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Павлович
Отец ребёнка: Сергеев Павел Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно