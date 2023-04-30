Сергеев Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилина Оксана Павловна
Мать ребёнка: Сергеева Лидия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергеев Александр Павлович
Мать ребёнка: Сергеева Лидия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Лидия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно