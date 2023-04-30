Сергеев Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Степан Николаевич

Мать: Сергеева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилина Оксана Павловна

Мать ребёнка: Сергеева Лидия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеев Александр Павлович

Мать ребёнка: Сергеева Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Лидия Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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