Андрусова / Андросова / Анна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андросов / Андрусов / Увар Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1867
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Федорович
Смерть
Неизвестно