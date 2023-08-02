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Андрусова / Андросова / Анна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Федорович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Андросов / Андрусов / Увар Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Федорович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.03.1867

Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Федорович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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