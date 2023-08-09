Андросов / Андрусов / Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Андросов / Андрусов / Федор Андреевич
Мать: 1-й брак
Рождение ребёнка
1834
Сын: Андросов / Андрусов / Увар Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна
Рождение ребёнка
?.03.1867
Сын: Андросов / Андрусов / Григорий Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно