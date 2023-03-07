Лунькова Неонилла Антонова
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Антонов Ион Федотович
Бракосочетание
03.?.1868
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Васильева Ксения Лунькова
Отец ребёнка: Луньков Федор Анфимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1882
Дочь: Леонтьева Мария Лунькова
Отец ребёнка: Луньков Федор Анфимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно