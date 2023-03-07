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Лунькова Неонилла Антонова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Антонов Ион Федотович

Мать: Антонова Васса Агафоновна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1868

Муж: Луньков Федор Анфимович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Васильева Ксения Лунькова

Отец ребёнка: Луньков Федор Анфимович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1882

Дочь: Леонтьева Мария Лунькова

Отец ребёнка: Луньков Федор Анфимович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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