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Гаппуева Акилина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаппуев Ларион Алексеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Гаппуева Акилина Ларионовна

Отец ребёнка: Гаппуев Ларион Алексеевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гаппуев Иов Ларионович

Отец ребёнка: Гаппуев Ларион Алексеевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гаппуев Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Гаппуев Ларион Алексеевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1850
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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