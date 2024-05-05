Гаппуева Акилина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Гаппуева Акилина Ларионовна
Отец ребёнка: Гаппуев Ларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Гаппуев Ларион Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гаппуев Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Гаппуев Ларион Алексеевич
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно