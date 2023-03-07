Бычковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения01.03.1929
Дата смерти18.08.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1929
Отец: Бычковъ Кузьма
Мать: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.08.1990
Орск, город Орск, Оренбургская область