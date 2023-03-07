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Бычковъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1929

Дата смерти

18.08.1990

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1929

Отец: Бычковъ Кузьма

Мать: Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.08.1990
Орск, город Орск, Оренбургская область
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