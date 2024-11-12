Шипилова (Арнольд) Софья Николаевна 15.10.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шипилова (Арнольд) Софья Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.10.1889, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

умерла 12.07.1959, Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область

Супруги
Шипилов Сергей Александрович03.03.1887 г.р.
Дети
Попова (Шипилова) Мария Сергеевна1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипилов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Попова (Шипилова) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шипилов Сергей Александрович

Смерть
12.07.1959
Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область

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