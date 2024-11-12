Шипилова (Арнольд) Софья Николаевна
женский, родилась 15.10.1889, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
умерла 12.07.1959, Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область
Супруги
Шипилов Сергей Александрович03.03.1887 г.р.
Дети
Попова (Шипилова) Мария Сергеевна1925 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Попова (Шипилова) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шипилов Сергей Александрович
Смерть
12.07.1959
Морино, Дновский муниципальный район, Псковская область