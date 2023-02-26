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Арефий Трофимов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

24.09.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1761 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1780

Отец: Трофим Илларионов

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1800

Сын: Константин Арефиев

Мать ребёнка: ?

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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