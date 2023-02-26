Арефий Трофимов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения24.09.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1780
Отец: Трофим Илларионов
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1800
Сын: Константин Арефиев
Мать ребёнка: ?
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно