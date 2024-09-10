Овчинникова (Тарныщенко) Марина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Тарныщенко) Марина Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1918 ст.

Муж: Овчинников Максим Григорьев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №2328, стр. 43 По женихѣ : крестьяне села Абрамовки Алексій Алексіевъ Евсюковъ и Максимъ Ѳеодоровъ Абрамовъ ; по невѣстѣ : того же села крестьяне Андрей Ѳеодоровъ Городскій ... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1919

Сын: Овчинников Георгий Максимов

Отец ребёнка: Овчинников Максим Григорьев

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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