Овчинникова (Тарныщенко) Марина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1918 ст.
фонд №173, опись №16, дело №2328, стр. 43 По женихѣ : крестьяне села Абрамовки Алексій Алексіевъ Евсюковъ и Максимъ Ѳеодоровъ Абрамовъ ; по невѣстѣ : того же села крестьяне Андрей Ѳеодоровъ Городскій ... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1919
Сын: Овчинников Георгий Максимов
Отец ребёнка: Овчинников Максим Григорьев
Смерть
Неизвестно