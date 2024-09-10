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Овчинников Максим Григорьев

Место рождения

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1893

Отец: Овчинников Григорий Иванов

Мать: Овчинникова (Бардакова) Вера Варлаамова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.02.1918 ст.

Жена: Овчинникова (Тарныщенко) Марина Карпова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №2328, стр. 43 По женихѣ : крестьяне села Абрамовки Алексій Алексіевъ Евсюковъ и Максимъ Ѳеодоровъ Абрамовъ ; по невѣстѣ : того же села крестьяне Андрей Ѳеодоровъ Городскій ... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1919

Сын: Овчинников Георгий Максимов

Мать ребёнка: Овчинникова (Тарныщенко) Марина Карпова

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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