Овчинников Максим Григорьев
Место рождения
Дата рождения11.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1893
Бракосочетание
04.02.1918 ст.
фонд №173, опись №16, дело №2328, стр. 43 По женихѣ : крестьяне села Абрамовки Алексій Алексіевъ Евсюковъ и Максимъ Ѳеодоровъ Абрамовъ ; по невѣстѣ : того же села крестьяне Андрей Ѳеодоровъ Городскій ... Показать все
Рождение ребёнка
03.04.1919
Сын: Овчинников Георгий Максимов
Мать ребёнка: Овчинникова (Тарныщенко) Марина Карпова
Смерть
Неизвестно