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Шавшунов Иоанн

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Место рождения

Пермский край, Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермский край, Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дата предположительная. Возможно, он родился в 1770-1790-х гг.
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Баранова Дария Иоанна

Мать ребёнка: не указана

Пермский край,Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дочь крестьянина с. Рождественского господ Всеволожских. Год рождения высчитан по дате венчания -03.02.1833 ей было 22 года. Там же - о ее происхождении - запись в МК.
Смерть
Неизвестно
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