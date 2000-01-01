Шавшунов Иоанн
Место рожденияПермский край, Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дата рождения1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермский край, Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дата предположительная. Возможно, он родился в 1770-1790-х гг.
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Баранова Дария Иоанна
Мать ребёнка: не указана
Пермский край,Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дочь крестьянина с. Рождественского господ Всеволожских. Год рождения высчитан по дате венчания -03.02.1833 ей было 22 года. Там же - о ее происхождении - запись в МК.
Смерть
Неизвестно