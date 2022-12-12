Баранова (Шавшунова) Дария Иоанна
Место рожденияПермский край,Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1811 ст.
Отец: Шавшунов Иоанн
Мать: не указана
Пермский край,Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дочь крестьянина с. Рождественского господ Всеволожских. Год рождения высчитан по дате венчания -03.02.1833 ей было 22 года. Там же - о ее происхождении - запись в МК.
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович
Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения (1833) высчитан по дате венчания - 02.10.1860 ему было 27 лет. Место рождения - предположительное. Оба родителя подобраны по четырем наиболее подходящим датам - его рождения, их венчания ... Показать все
Смерть
Неизвестно