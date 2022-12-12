Баранова (Шавшунова) Дария Иоанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Шавшунова) Дария Иоанна

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Место рождения

Пермский край,Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Шавшунов Иоанн

Мать: не указана

Пермский край,Соликамский уезд, Рождественская волость, с. Рождественское господ Всеволожских
Дочь крестьянина с. Рождественского господ Всеволожских. Год рождения высчитан по дате венчания -03.02.1833 ей было 22 года. Там же - о ее происхождении - запись в МК.
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Баранов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Баранов Василий Иванович

Пермь, Пермский, Пермский край
Год рождения (1833) высчитан по дате венчания - 02.10.1860 ему было 27 лет. Место рождения - предположительное. Оба родителя подобраны по четырем наиболее подходящим датам - его рождения, их венчания ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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