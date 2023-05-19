Ирина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти18.03.1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яков Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Матвей Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Рождение ребёнка
02.03.1786
Сын: Василий Пахомов
Отец ребёнка: Пахом Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пахом Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1815
Причина смерти: золотухою