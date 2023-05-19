Ирина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

18.03.1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Яков Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Матвей Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1786

Сын: Василий Пахомов

Отец ребёнка: Пахом Данилов

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахом Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.03.1815
Причина смерти: золотухою
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