Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1861

Дата смерти

11.09.1861

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1861

Отец: Иван Петров

Мать: Агафья Сергеева

Смерть
11.09.1861
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