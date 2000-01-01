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Акилина Иванова
Акилина Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1861
Дата смерти
11.09.1861
Пол
Женский
Отец
Иван Петров
1824 г.р.
Мать
Агафья Сергеева
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1861
Отец:
Иван Петров
Мать:
Агафья Сергеева
Смерть
11.09.1861
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