Параскева Сильвестровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно