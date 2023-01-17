Параскева Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Белое, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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