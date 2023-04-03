Лебедев Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1968
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.05.1989
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1993
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно