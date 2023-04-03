Лебедев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1968

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
13.05.1989

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
06.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Развод
1993

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно

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