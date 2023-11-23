Гармаш (Гончаренко) Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гармаш (Гончаренко) Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Гончаренко Степан Емельянович

Мать: Гончаренко Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гармаш Павел Трофимович

Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гармаш Лидия Трофимовна

Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гармаш Петр Трофимович

Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Гармаш Степан Трофимович

Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гармаш Николай Трофимович

Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович

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