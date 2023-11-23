Гармаш (Гончаренко) Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гармаш Лидия Трофимовна
Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Гармаш Николай Трофимович
Отец ребёнка: Гармаш Трофим Степанович