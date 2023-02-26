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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Широков Гаврила Аникеев

Отец ребёнка: Широков Никей (Аникей) Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Александра Аникеева

Отец ребёнка: Широков Никей (Аникей) Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ксения Аникеева

Отец ребёнка: Широков Никей (Аникей) Дмитриев

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
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